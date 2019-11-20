Son Dakika Haberleri: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜ DUYURDU: YAĞIŞ GELİYOR
Son Dakika Güncel METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜ DUYURDU: YAĞIŞ GELİYOR - Son Dakika

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜ DUYURDU: YAĞIŞ GELİYOR

6 saat önce

METEOROLOJİ Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, "Yurdumuzun 22 Kasım cuma ve 25 Kasım pazartesi günleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisine gireceği tahmin ediliyor" dedi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜ DUYURDU: YAĞIŞ GELİYOR, System.String[]

METEOROLOJİ Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, "Yurdumuzun 22 Kasım cuma ve 25 Kasım pazartesi günleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisine gireceği tahmin ediliyor" dedi.

Hava sıcaklığının, uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini dile getiren Coşkun, yazılı açıklamasında, yağışlı sistemlerin etkisiyle, sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşeceğini bildirdi.

CUMA VE PAZARTESİ YAĞIŞLI SİSTEMLER GELİYOR

Cuma ve pazartesi günleri yağışlı sistemlerin Türkiye'ye giriş yapacağının altını çizen Volkan Mutlu Coşkun, "22 Kasım cuma ve 23 Kasım cumartesi günleri Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde görülecek yağışların 24 Kasım pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. 25 Kasım pazartesiden itibaren ise Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve cephe sistemlerinin etkisiyle ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği ve bu yağışların yurdun büyük bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:32 Kaynak: DHA
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