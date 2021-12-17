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Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı! Kara kış 59 kenti esir alacak - Son Dakika

Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı! Kara kış 59 kenti esir alacak

17.12.2021 07:58
Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı! Kara kış 59 kenti esir alacak

Meteoroloji, tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre İstanbul'da devam eden yağışların pazartesi günü yerini kara bırakacağı, Ankara'nın da yer aldığı 47 ilde kar yağışının zaman zaman etkili olacağı ifade edildi. Ayrıca 12 il için de de sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonunu da kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı! Kara kış 59 kenti esir alacak
Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı! Kara kış 59 kenti esir alacak
Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı! Kara kış 59 kenti esir alacak
Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı! Kara kış 59 kenti esir alacak
Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı! Kara kış 59 kenti esir alacak

Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu, Bitlis ve Muş'un batı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Buna göre Cuma günü (yarın) Batı Karadeniz'in doğusunda (Kocaeli- Sinop arasında) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

12 İLE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova da dahil 12 ilde ise sağanak yağış bekleniyor. Aralarında Ankara, Kırıkkale ve Bolu'nun bulunduğu 34 ilde ise kar yağışı bekleniyor.

47 İL İÇİN KAR UYARISI

Cuma günü başlayan kar yağışı cumartesi ve pazar günü de etkisini sürdürecek. Rapora göre aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 47 ilde kar yağışının etkili olacak. Kar yağışı beklenen diğer illerse şöyle;

Erzurum, Ardahan, Konya, Kocaeli, Yozgat, Bursa, Kastamonu, Balıkesir, Sakarya, Bilecik, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Isparta, Tunceli, Bolu, Karabük, Kırıkkale, Nevşehir, Muş, Aksaray, Karaman, Çorum, Amasya, Sivas, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Kırşehir, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Tokat, Şırnak, Hakkari, Van, Çankırı, Ağrı, Amasya, Iğdır, Niğde, Kayseri.

Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı! Kara kış 59 kenti esir alacak

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Son Dakika Güncel Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı! Kara kış 59 kenti esir alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı! Kara kış 59 kenti esir alacak - Son Dakika
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