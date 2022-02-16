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Meteoroloji gün verip uyardı! 15 ilde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji gün verip uyardı! 15 ilde kar yağışı bekleniyor

16.02.2022 00:49

Meteoroloji, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli hava hakim olurken cuma ve cumartesi günü tam 15 ilde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji ayrıca vatandaşları yaşanabilecek tehlikelere karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16 Şubat-20 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; bazı illerde cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.

CUMA VE CUMARTESİ 15 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hakim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı bekleniyor. Bu iller arasında Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Hakkari yer aldı.

Meteoroloji gün verip kritik uyarıyı yaptı! 15 ilde kar yağışı bekleniyor

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda ( Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji gün verip kritik uyarıyı yaptı! 15 ilde kar yağışı bekleniyor

BUZLANMA VE DON UYARISI

Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Son Dakika Güncel Meteoroloji gün verip uyardı! 15 ilde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji gün verip uyardı! 15 ilde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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