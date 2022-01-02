Meteoroloji gün verip uyardı! 21 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yeni haftanın tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; pazartesi ve salı günü bazı iller kara teslim olacak.

PAZARTESİ GÜNÜ 6 İLDE KAR YAĞACAK

Pazartesi günü; Van, Gümüşhane, Bayburt, Hakkari, Artvin ve Ardahan'da kar yağışı etkisini gösterecek.

21 İL KARA TESLİM OLACAK

Salı günü ise Kastamonu, Çorum, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Muş, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin'de kar yağışı hakim olacak.

BAZI BÖLGELERDE YAĞMUR BEKLENİYOR

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları ile Artvin'in güneyi ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı, Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİNE RÜZGAR HAKİM OLACAK

Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.