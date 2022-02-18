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Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak - Son Dakika

Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak

18.02.2022 22:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; pazartesi günü İstanbul dahil 32 ilde sağanak yağış bekleniyor. Salı günü Karadeniz Bölgesi'nin kuzey kesimleri hariç tüm yurtta yağmur beklenirken Doğu Anadolu'da da kar yağacağı öngörülüyor. Çarşamba günü de Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin dışında tüm yurt geneli kuvvetli sağanak yağışın etkisinde olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, yeni haftanın ilk üç gününde yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ 32 İLDE YAĞIŞ

Pazartesi günü Türkiye'nin batısı yağmura teslim olacak. Buna göre; İstanbul, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Düzce, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Mersin, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta yağmur yağacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor

SALI GÜNÜ 66 İLDE SAĞANAK YAĞMUR

Salı günü Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri hariç Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Erzurum, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Van, Muş, Iğdır, Kars, Ardahan'da da kar yağışı hakim olacak.

Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor

ÇARŞAMBA GÜNÜ 63 İLDE YAĞMUR

Çarşamba günü Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz bölümü hariç Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
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Son Dakika Yaşam Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak - Son Dakika
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