Meteoroloji 'i 9 şehir için sarı kodlu uyarı verdi - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusunda devam eden ve etkisini arttıracağı tahmin edilen yağışlar sebebiyle vatandaşları uyardı.

Buna göre İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Mersin için sarı kodlu uyarı verildi. bu şehirlerde bu akşam başlayacak olan sağanak yağış yarın geceye kadar devam edecek. Aksamalar, su baskını, heyelan gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

YARIN GECEYE KADAR ETKİSİ SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Marmara'nın doğusunda devam eden yağmur ve sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak yarın gece geç saatlere kadar devam edecek. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un kuzey ve doğu ilçelerinde (Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla) kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Yağışların bu akşam bin 200 metre üzeri, yarın 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.