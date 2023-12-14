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Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda yaptığı uyarıların ardından İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor. Hafta sonu hava sıcaklığının 10 derece birden düşeceğini belirten meteorolojik kaynaklar, özellikle İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışının yer yer etkili olacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
14.12.2023 - 10:31,  Güncelleme: 10:45
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda yaptığı uyarılar sonrası İstanbul'da uzun zamandır beklenen kar yağışı için tarih verildi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN PAZAR GÜNÜNÜ İŞARET ETTİLER

İstanbul'da sıcaklığın perşembe ve cuma günleri lodosun etkisiyle 4-5 derece artacağını ancak hafta sonu 10 derece birden azalarak 7 dereceye kadar düşeceğini belirten meteorolojik kaynaklar, beklenen kar yağışı içinse pazar gününü işaret etti.

KAR YAĞIŞI BATI KESİMLERDE YER YER ETKİLİ OLACAK

Cumartesi günü Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da başlayacak olan kar yağışının pazar günü iç bölgelerde de etkisini artırarak devam ettireceğini belirten uzmanlar, İstanbul'un batı kesimlerinde de kar yağışının yer yer etkili olacağını kaydetti. İstanbul'un kalan kesimleri ise sağanak yağışın etkisi altında olacak.

"KAR YAĞIŞINA HAZIRLIKLI OLUN" UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu tahminlere göre, soğuyan hava koşullarıyla birlikte hafta sonu ve hafta başında ülke genelinde kar yağışına hazırlıklı olunması gerekiyor. Hava sıcaklıklarındaki düşüş ve kar yağışı, vatandaşları olumsuz etkilemeden tedbir almaya yönlendirmek adına önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Meteoroloji'nin hafta sonu hava durumu raporuna göre, sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği ve kar yağışının batıdan ülkeye gireceği bildirildi.

DOĞU KESİMLERDE YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

İşte detaylar: Ülkenin doğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Van, Ardahan, Kars, Artvin, Rize, Hakkari ve Balıkesir'in batısında yağışlı, diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Gece ve sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir. Cumartesi günü Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kar yağışı başlayacak. Pazar günü ise kar yağışının iç bölgelere de etkisi olması bekleniyor. Kuzey Ege'de fırtına uyarısı yapılarak, Perşembe gününden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği belirtiliyor. Fırtınanın Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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