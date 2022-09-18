Meteoroloji'den İstanbul için saat verip uyardı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji'den İstanbul için saat verip uyardı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

18.09.2022 13:36

Meteoroloji İstanbul için saat verip yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da saat 12:15 ile 14:30 arasında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli sağanak yağışların özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece'de etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesi, Manisa, Bolu, Karabük, Sinop, Giresun Trabzon ve Rize çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA 4 İLÇEYE UYARI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde beklenen yağışın İstanbul'un batısında gök gürültülü sağanak, batı ilçelerinde (Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece) yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu saat aralığına dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı
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SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul için saat verip uyardı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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