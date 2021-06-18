Meteoroloji, İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Son Dakika

Türkiye'de yaz aylarının gelmesine rağmen havalar bir türlü istenilen sıcaklığa yükselmedi. Son derece serin ve yağışlı günler geride kalırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde de kuvvetli yağışların etkisini göstereceğini aktardı.

İSTANBUL VE TRAKYA İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgarın da etkili olacağı kaydedilen açıklamada, vatandaşların sel ve su baskınları ile yıldırım düşmesi ve doluya karşı dikkatli olmaları istendi.

BAŞLAMA SAATİ 11.00, BİTİŞ SAATİ 22.00

Yağışın başlama saatinin ise yarın 11.00 sıraları olduğu belirtildi. Müdürlük, yarın aralıklarla devam edecek yağışın akşam 22.00 itibarıyla da kentleri terk etmesinin beklendiğini kaydetti.