Sel tehlikesi bayramın 3. gününde de devam ediyor! Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı

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Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre, Doğu Karadeniz'deki 6 ilde sel ve su baskını riski bulunuyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yağışların Pazartesi Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

SARI KOD VERİLEN 6 İLDE SON DURUM

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların pazartesi günü doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ordu: En yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık 22 derece. Havanın parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Giresun: En yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık 22 derece. Kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken yağışların hafta içi de devam edeceği tahmin ediliyor.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların pazartesi günü yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rize: Kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Artvin: Borçka, Murgul, Kemalpaşa, Hopa, Arhavi ilçelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

İstanbul: Hava sıcaklıkları en yüksek 29, en düşük ise 19 derece olacak. Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin (İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. : Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) hafif, ara sıra orta kuvvette ve yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.





Ankara: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Sıcaklıklar 28 ile 15 derece arasında olacak. Bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı ve Ankara'nın güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın akşam saatlerine kadar Bartın, Düzce, Zonguldak, Bolu, ve Karabük çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.





İzmir: Hava sıcaklıkları 2 ila 3 derece artacak. En yüksek hava sıcaklığı 30, en düşük hava sıcaklığı 22 derece olacak. Bölge geneli parçalı ve az bulutlu, Balıkesir çevreleri yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, kuzeyli yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde kuvvetlice esecek.