Son Dakika Haberleri: Meteoroloji, Kurban Bayramı için hava tahminini açıkladı
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Meteoroloji, Kurban Bayramı için hava tahminini açıkladı

1 saat önce

Kurban Bayramı tatili süresince Ege Bölgesinin sıcak havanın etkisinde kalacağı, Kurban Bayramı sonuna kadar bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Kurban Bayramı için hava tahminini açıkladı, System.String[]
Kurban Bayramı tatili süresince Ege Bölgesinin sıcak havanın etkisinde kalacağı, Kurban Bayramı sonuna kadar bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı için hava tahminlerini açıkladı. Alınan son bilgilere göre, hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı süresince il merkezlerinde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 37-39, Aydın'da 40-43, Manisa'da 37-39, Balıkesir'de 32-34, Çanakkale'de 34-36 dereceler arasında olması bekleniyor. - İZMİR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı, İzmir, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:02 Kaynak: İHA
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