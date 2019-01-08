Meteoroloji Kuvvetli Buzlanmaya Karşı Uyardı
1 saat önce
Meteoroloji Kırşehir İl Müdürlüğü, buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Meteoroloji Kırşehir
İl Müdürlüğü, buzlanma ve don uyarısı yaptı.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kırşehir'de ve ilçelerinde devam eden kar yağışı akşam saatlerinde kuvvetlenerek kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte tipi şeklinde sabah saatlerine kadar devam etmesi tahmin edilmektedir.
Özellikle Ankara- Kayseri
yolu ve diğer yollarımızda ulaşım açısından tipi sıkıntılara neden olabilir. Kar
yağışıyla birlikte gece ve yarın gün boyu kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:58 Kaynak: İHA
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