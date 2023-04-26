Meteoroloji: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Meteoroloji: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

26.04.2023 22:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara dahil 16 şehir için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor." ifadelerini kullandı. Ankara'da ise perşembe günü görülmesi beklenen kuvvetli yağışların sele neden olabileceği belirtildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakent için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yerlikaya, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor." derken bir uyarı da başkent için geldi. Ankara'da perşembe günü görülmesi beklenen kuvvetli yağışların sele neden olabileceği belirtildi.

Türkiye, nisan ayının sonuna doğru yeni bir yağışı hava dalgasına girerken, uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarının ardından İstanbul için bu gece saatlerine işaret edildi.

İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada megakentte kuvvetli yağış beklendiğini belirtti. Vatandaşların tedbirli olmasını isteyen Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım."

BİR UYARI DA ANKARA İÇİN

Bir uyarı da Ankara için geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 27 Nisan Perşembe günü Ankara'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışlarına karşı vatandaşları uyardı.

PEK ÇOK BÖLGEDE YAĞIŞ BEKLENTİSİ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar İstanbul ve Ankara ile sınırlı kalmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Batı Akdeniz'de, perşembe günü ise Batı Karadeniz, İç Ege ve İç Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

"SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

Meteoroloji'nin bölgelere göre yaptığı yağış uyarıları şöyle: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve doğusu, Burdur'un güneydoğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İÇ ANADOLU'YA DOLU YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

Yapılan son değerlendirmelere göre; 27.04.2023 Perşembe günü, Batı Karadeniz Bölgesi, iç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak ve Kütahya) ve iç Anadolu'da (Ankara, Konya, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, İç Anadolu'nun güneyinde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ADANA BİR KEZ DAHA YAĞMURA DOYACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; 27.04.2023 Perşembe günü Adana'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda toplanan gençlerin CHP'lileri yuhalamasına müsaade etmedi: Olmaz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda toplanan gençlerin CHP'lileri yuhalamasına müsaade etmedi: Olmaz olmaz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
23:21 Son Dakika: Muğla'nın Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:17 Sıfır hata! Atletico Madrid 4 golle esti geçti
23:16 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi, sürekli iletişim halindeyiz
23:10 Hata yapmadılar! Dört gollü maçın galibi Atletico Madrid
23:08 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi, sürekli iletişim halindeyiz
22:55 Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programları da iptal edildi
22:49 Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programları da iptal edildi
22:43 Yeni sezonun hazırlıkları başladı! Barcelona'dan 20'lik orta saha
22:42 Kadın işçilere insanlık dışı muamele! Rus şirket sabah akşam çıplak arama yapıyor
22:37 Gelecek sezon hazırlıklarına başladılar bile! Barcelona'dan 20'lik orta saha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2023 23:36:15. #1.12#
SON DAKİKA: Meteoroloji: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement