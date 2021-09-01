Meteoroloji: Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar azalacak - Son Dakika

METEOROLOJİ, sıcaklıkların yarından itibarıyla kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağını duyurdu.

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Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti