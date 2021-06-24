Meteoroloji Müdürü, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi - Son Dakika

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi. Kilis'te 8 yıldır görev yapan Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt, tayininin İskenderun 'a çıkması senediyle Rektör Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu.

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