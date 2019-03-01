Meteoroloji Mühendisinden Öğrencilere Seminer

Meteoroloji mühendisi Sultan Nur Korkusuz, Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencilerine 'Hayatımızın Her Alanında Meteoroloji' konulu seminer verdi.

Meteoroloji mühendisi Sultan Nur Korkusuz, Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencilerine 'Hayatımızın Her Alanında Meteoroloji' konulu seminer verdi. Korkusuz, iklim değişikliklerine de dikkat çekerek öğrencilerin bu konuda nelere dikkat etmesi gerektiğini de anlattı.



Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde öğrenim gören öğrencilere yönelik aktivite ve etkinlikler devam ediyor. Bu kez de meteoroloji mühendisi Sultan Nur Korkusuz, okula konuk olarak öğrencilere sminer verdi. Hava tahmin raporlarının hazırlanması, mevsim ve iklim değişiklikleri konusunda öğrencilere bilgi veren Korkusuz, doğal afetlere yol açan doğa olayları ve yağışlardan korunmak için neler yapılması gerektiğini de anlattı. Okulun konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte Korkusuz, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği seminerin ardında Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Genel Müdürü Erdal Avanos, Meteoroloji Mühendisi Sultan Nur Korkusuz'a teşekkür etti. Avanos, öğrencilere yönelik sosyal ve hayata hazırlayıcı faaliyetlerin devam edeceğini ifade etti. Avanos, "Bu tür çalışmalarla öğrencilerimizi her alanda geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

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