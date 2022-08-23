Meteoroloji'nden uyarı geldi! 5 gün dışarı şemsiyesiz çıkmayın - Son Dakika
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Meteoroloji'nden uyarı geldi! 5 gün dışarı şemsiyesiz çıkmayın

23.08.2022 00:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava tahmin raporuna göre bugünden itibaren yurdun birçok kesiminde yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da da başlayacak olan yağmurlar, zaman zaman kendisini gök gürültü sağanak yağışa bırakarak cumartesiye kadar sürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Osmaniye, Eskişehir, Sivas, Düzce, Bolu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Isparta'nın doğu, Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Bilecik ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın doğu, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'nin güney, Eskişehir ve Bolu'nun batı, Kütahya'nın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA 5 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava raporuna göre salı günü öğle saatlerinde başlayacak yağmur, zaman zaman gök gürültü sağanak yağış olarak kendi göstererek cumartesiye kadar devam edecek.

Meteoroloji'den İstanbul için 5 gün üst üste yağış uyarısı

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Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Bilecik ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın doğu, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'nin güney, Eskişehir ve Bolu'nun batı, Kütahya'nın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte 5 günlük hava durumu:

Meteoroloji'den İstanbul için 5 gün üst üste yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için 5 gün üst üste yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için 5 gün üst üste yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için 5 gün üst üste yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için 5 gün üst üste yağış uyarısı
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Sağanak Yağmur, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'nden uyarı geldi! 5 gün dışarı şemsiyesiz çıkmayın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'nden uyarı geldi! 5 gün dışarı şemsiyesiz çıkmayın - Son Dakika
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