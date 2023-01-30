Görüntü İstanbul'un göbeği Çamlıca'dan! Beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı

Yurt genelinde İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkili oluyor. İstanbul'da sıcaklık yer yer 1 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

ÇAMLICA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIYOR

Çamlıca tepesinde lapa lapa kar yağdığı görüntüler internete düşerken, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde de öğle saatlerinden itibaren başlayan sulu kar yağışı ilçe genelinde kısa süreli etkili oldu.

BİRÇOK İLÇEDE ZAMAN ZAMAN YAĞIŞ GÖRÜLDÜ

Öte yandan kar yağışı Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe sınırları içinde kalan Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Yağışla çevredeki evlerin çatıları ve arabaların üstü karla kaplandı. Ayrıca, Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kalan Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da da karla karışık yağmur ile zaman zaman kar yağışı görülmeye başlandı.

"İZLANDA ÜZERİNDEN GELEN SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan konuyla ilgili tahminlerde bulundu. Ülke genelinde İzlanda üzerinden gelen soğuk havanın etkili olduğunu söyleyen Çalışkan, "Çok soğuk bir şubat geçireceğiz. İstanbul'da sıcaklık 1-2 dereceye indi. Durum böyle olunca bazı noktalarda hafif kar başladı. Sahilden uzak yerlerde Maslak, Esenyurt, Çatalca taraflarında... Anadolu Yakası'nı da etkileyecek. Avrupa Yakası'nda hafif yağacak, kuvvetli yağış olmayacak." dedi.

"BU GECE VE SABAH BUZLANMA OLABİLİR"

Yağışın Anadolu Yakası'nda biraz daha fazla olduğunu belirten Çalışkan, "Ancak akşam ve gece saatlerinde kesilecek. Bu gece ve sabah buzlanma olur İstanbul'da. Yarın önce yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde yeniden yağış görebiliriz." diye konuştu. Çalışkan daha etkili bir kar yağışı için ise önümüzdeki haftayı işaret etti, "Asıl tüm kenti etkileyecek kar yağışını 4 ve 8 Şubat arasında bekliyoruz. O günlerde ihtimal daha yüksek özellikle Şubat 5 ve 6'da bekleniyor." ifadelerini kullandı.