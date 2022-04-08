Meteoroloji'nin 'çamur yağışı uyarısı' tam not aldı - Son Dakika
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Meteoroloji'nin 'çamur yağışı uyarısı' tam not aldı

08.04.2022 15:52

Meteoroloji'nin 'çamur yağışı uyarısı' tam not aldı Suriye kaynaklı toz bulutları konusunda doğru tahminlerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Van 14.

Meteoroloji'nin 'çamur yağışı uyarısı' tam not aldı

VAN - Suriye kaynaklı toz bulutları konusunda doğru tahminlerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Van 14. Bölge Müdürlüğü, kamuoyunu bilgilendirerek vatandaşın tahminler konusunda bilgi sahibi olması hususunda büyük rol oynadı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Suriye kaynaklı Van ve bölge illeri için iki gün öncesinden toz taşınımı uyarısında bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından ise Van ve bölge illerde çamur şeklindeki yağış etkili oldu. Kar ve sağanak yağışlarının yanı sıra, çığ ve geçtiğimiz günlerde olduğu gibi toz taşınımı konusunda da uyarılarda bulunan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğru tahminlerle vatandaşın güvenini kazandı. Hava tahminlerindeki doğruluk oranında büyük mesafe kat eden Meteoroloji, diğer meteorolojik uyarı ve tahminlerin tutarlılık oranlarının daha da yükseltilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sisteminden alınan anlık veriler doğrultusunda bölge illerini bilgilendiren Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, özellikle son çamur yağışı tahminlerinde ise tam not aldı.

"Hava tahminleri için teknolojiden yararlanıyoruz"

İHA muhabirine konuşan Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Atakan Çelebi, hava tahminleri için teknolojiden yararlandıklarını belirtti. Özellikle uydu görüntüleri ve süper bilgisayarlarla tahminleri yerine getirdiklerini ifade eden Bölge Müdürü Çelebi, "Uydu ve radar görüntülerinden toz taşınımında fark ettiğimiz ve tahmin ettiğimiz anda bunu Valilikler ve basın kurumu aracılığıyla vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Özellikle 16 bölge müdürlüğümüz, 81 ilimiz ve 74 meydanımızda meteoroloji uzmanlarımız görevinin başındadır. Buradan vatandaşlarımıza önemle duyuracağımız husus, cep telefonlarımızda meteoroloji uygulamaları var. Ancak bu uygulamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün veri ve tahminlerinin hepsini paylaşmıyor. Bu yüzden vatandaşlarımız Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İOS ve Android uygulamasını indirmesini ve tahminleri buradan takip etmelerini öneriyoruz" dedi.

"Toz taşınımını iki gün öncesinden duyurduk"

Avrupa'da uygulanan renk kodu "MeteoUyarı" sistemine geçtiklerini dile getiren Çelebi, "Vatandaşlarımız için özellikle toz taşınımını ve bugünkü gibi beklenilen kuvvetli rüzgar bir sürpriz olmuyor. En geç bir gün öncesinden haberdar oluyorlar. Özellikle Bitlis, Hakkari ve Van'dan görülen toz taşınımını iki gün öncesinden duyurduk. Meteoroloji uygulamasını telefonda kullanan vatandaşlarımız gerekli önlemlerini aldı. Vatandaşlarımız, 'mgm.gov.tr' ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün cep telefonu uygulamasını indirerek, son bilgilere ulaşabilirler" diye konuştu" diye konuştu.

Meteoroloji'nin 'çamur yağışı uyarısı' tam not aldı
Meteoroloji'nin 'çamur yağışı uyarısı' tam not aldı
Meteoroloji'nin 'çamur yağışı uyarısı' tam not aldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği, Meteoroloji, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meteoroloji'nin 'çamur yağışı uyarısı' tam not aldı - Son Dakika


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