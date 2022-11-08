Meteoroloji çok sayıda şehir için sarı kodlu uyarı verdi! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji çok sayıda şehir için sarı kodlu uyarı verdi! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

08.11.2022 10:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporunda 7 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Şanlıurfa'da yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğu su, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Artvin, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek.

7 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Şanlıurfa'da yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

SEL BASKINI VE HORTUM UYARISI

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

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Son Dakika Güncel Meteoroloji çok sayıda şehir için sarı kodlu uyarı verdi! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika


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