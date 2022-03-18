Meteoroloji'nin raporuna göre İstanbul'da etkili olan kar yağışı salı gününe kadar devam edecek - Son Dakika
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Meteoroloji'nin raporuna göre İstanbul'da etkili olan kar yağışı salı gününe kadar devam edecek

18.03.2022 12:05
Meteoroloji'nin raporuna göre İstanbul'da etkili olan kar yağışı salı gününe kadar devam edecek

Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağışla birlikte megakentte masalsı görüntüler ortaya çıkarken, okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklar da soluğu sokakta aldı. Güncel hava durumu raporlarına göre gün içinde şiddetini artırması beklenen kar yağışı salı gününe kadar devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin raporuna göre İstanbul'da etkili olan kar yağışı salı gününe kadar devam edecek

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA VE DON RİSKİ

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, yarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji'nin raporuna göre İstanbul'da etkili olan kar yağışı salı gününe kadar devam edecek

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'nin raporuna göre İstanbul'da etkili olan kar yağışı salı gününe kadar devam edecek

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'nin raporuna göre İstanbul'da etkili olan kar yağışı salı gününe kadar devam edecek

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil edildiğini duyurdu.

Meteoroloji'nin raporuna göre İstanbul'da etkili olan kar yağışı salı gününe kadar devam edecek

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağmaya başladı. Meteorolojinin açıklamasının ardından beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'un bazı gölgelerinde kar aralıklarla etkisini gösteriyor.

Meteoroloji'nin raporuna göre İstanbul'da etkili olan kar yağışı salı gününe kadar devam edecek

İSTANBUL'DA KAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

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Son Dakika Güncel Meteoroloji'nin raporuna göre İstanbul'da etkili olan kar yağışı salı gününe kadar devam edecek - Son Dakika


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