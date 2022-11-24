Çok sayıda il için yağmur uyarısı! Sağanak yağışa teslim olacağız - Son Dakika
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Çok sayıda il için yağmur uyarısı! Sağanak yağışa teslim olacağız

24.11.2022 08:54

Meteorolojinin son hava durumu raporuna göre sağanak yağışların Akdeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca İzmir, Muğla, Balıkesir, Aydın ve Çanakkale'ye turuncu, Antalya ve Manisa'ya ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TEDBİR UYARISI

Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TURUNCU VE SARIKODLU UYARI

Meteoroloji İzmir, Muğla, Balıkesir, Aydın ve Çanakkale'ye turuncu, Antalya ve Manisa'ya ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sağanak yağışa teslim olacağız! Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı
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Sağanak Yağmur, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çok sayıda il için yağmur uyarısı! Sağanak yağışa teslim olacağız - Son Dakika
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