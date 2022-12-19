Sıcaklıklar 12 derece birden düştü, 4 bölgede kar bekleniyor! İşte bölgelerdeki hava durumuna dair detaylar - Son Dakika
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Sıcaklıklar 12 derece birden düştü, 4 bölgede kar bekleniyor! İşte bölgelerdeki hava durumuna dair detaylar

19.12.2022 08:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurduğu son hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına seyredecek. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'de yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün ve yarın Marmara ve Ege`nin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

4 BÖLGEDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Soğuk havayla birlikte Marmara'nın doğusunun yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Kar yağışının yarın Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya'nın doğusunun yükseklerinde kuvvetli olması beklendiğinden başta Konya-Antalya karayolu olmak üzere ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.

MARMARA VE EGE İÇİN FIRTINA UYARISI

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi, çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artması bekleniyor. Aynı zamanda, bugün ve yarın Marmara ve Ege'nin batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Fırtına beklenen Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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SON DAKİKA: Sıcaklıklar 12 derece birden düştü, 4 bölgede kar bekleniyor! İşte bölgelerdeki hava durumuna dair detaylar - Son Dakika
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