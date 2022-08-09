Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Ankara, Bolu, Kars ve Ardahan çevreleri, Kocaeli'nin doğu ilçeleri, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12 İLE SARI KODLU UYARI

Yağışların; Ege Bölgesi ( Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri) ile Eskişehir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri ve Kocaeli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.