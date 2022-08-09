Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı

09.08.2022 13:37

Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporuna göre 12 il için sarı kodlu, kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışların Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya ve Eskişehir çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Ankara, Bolu, Kars ve Ardahan çevreleri, Kocaeli'nin doğu ilçeleri, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12 İLE SARI KODLU UYARI

Yağışların; Ege Bölgesi ( Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri) ile Eskişehir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri ve Kocaeli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 10 ilde sel ve baskınlar yaşanabilir Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 10 ilde sel ve baskınlar yaşanabilir

Sağanak Yağmur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi
13:35 Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı
13:33 19 yaşındaki Enes, motorlu kurye olarak işe başladığı gün geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 14:54:43. #1.12#
SON DAKİKA: Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş