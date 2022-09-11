İstanbul için yağış vakti! Meteoroloji tarih verdi - Son Dakika
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İstanbul için yağış vakti! Meteoroloji tarih verdi

11.09.2022 11:32

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre hafta başından itibaren sıcaklıklar azalacak ve ülkenin birçok bölgesi yağışlı havayla karşılaşacak. Sıcaklıkların 4-5 derece düşeceği öngörülürken, İstanbul'da pazartesiden cumartesiye kadar yağışlı hava hakim olacak. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz Kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLI HAVA HAKİM OLACAK

Son tahminlere göre İstanbul pazartesi gününden itibaren gök gürültülü yağışın etkisi altına girecek. Hafta sonu 30 derece dolaylarında seyreden sıcaklık 24 dereceye kadar düşecek. Sıcaklığın 24 dereceye düşmesi ve rüzgarın da etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşecek. İstanbul'da en düşük sıcaklık ise 17 dereceye kadar inecek.

CUMARTESİYE KADAR SÜRECEK

Hafta başındaki serin havanın ardından İstanbul'da sıcaklık cumartesi günü yeniden yükselişe geçip yaz değerlerine ulaşacak.

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