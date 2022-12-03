Meteoroloji 4 bölge için önemli bir uyarıda bulundu! Kar yağışı ve sağanak kapıda - Son Dakika
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Meteoroloji 4 bölge için önemli bir uyarıda bulundu! Kar yağışı ve sağanak kapıda

03.12.2022 09:50

Meteoroloji yayınladığı son hava durumu raporunda Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için uyarıda bulundu. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da sağanak yağış beklenirken; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kar yağacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin az bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Yozgat ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK NORMAL SEYİRDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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