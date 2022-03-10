Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı başladı - Son Dakika
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı başladı

10.03.2022 13:36

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı başladıKOCAELİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı başladı

KOCAELİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kocaeli'de günlerdir beklenen kar yağışı, öğle saatlerinde başladı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili oluyor. Lapa lapa yağan kar, günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Kar yağışına dışarıda yakalanan vatandaşlar, zaman zaman yürümekte zorluk çekiyor.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri bünyesinde oluşturulan kar timleri de kar yağışında buzlanma olmaması ve karın yolları kapatmaması için yoğun bir çalışma yapıyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı başladı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı başladı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı başladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Kocaeli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı başladı - Son Dakika
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