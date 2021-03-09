Meteoroloji Parkı için alan devir protokolü imzalandı - Son Dakika

Meteoroloji Parkı için alan devir protokolü imzalandı
09.03.2021 17:17
Develi ilçesinde bulunan Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne ait 8 bin 283 metrekare alanda Develi Belediyesinin Meteoroloji Parkı yapması için, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı arasında alanın devir protokolü imzalandı.
Develi ilçesinde bulunan Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne ait 8 bin 283 metrekare alanda Develi Belediyesinin Meteoroloji Parkı yapması için, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı arasında alanın devir protokolü imzalandı.
Yapılacak Meteoroloji Parkı için proje çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Cabbar, "Mahalle sakinlerimizin hoşça vakit geçirecekleri park yapacağımız alanın belediyemize tahsis edilmesinde Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli başta olmak üzere önceki dönem Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı hemşerimiz Mustafa Aksu'ya, bölge müdürümüz Fatih Dağlı'ya ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Develimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Son Dakika Atina'da sokaklar savaş alanına döndü, bir polis ağır yaralı Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı HDP'li Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlerine Bakan Soylu'dan tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti 16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu