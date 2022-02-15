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Meteoroloji paylaştı! Yer Yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu - Son Dakika

Meteoroloji paylaştı! Yer Yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

15.02.2022 08:12
Meteoroloji paylaştı! Yer Yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Adana ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik, Bolu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÜLKE GENELİNDE SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji paylaştı! Yer Yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara , İzmir hava durumu

ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji paylaştı! Yer Yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara , İzmir hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji paylaştı! Yer Yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara , İzmir hava durumu

İZMİR HAVA DURUMU

Meteoroloji paylaştı! Yer Yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara , İzmir hava durumu
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Son Dakika Güncel Meteoroloji paylaştı! Yer Yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji paylaştı! Yer Yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu - Son Dakika
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