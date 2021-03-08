Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor - Son Dakika

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Meteoroloji'nin güncel raporuna göre bugün yurdun batı kesiminde güneşli hava etkili olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı etkili olması bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklığı 9 derece İzmir'de ise 14 derece olacak. Adana'da hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıkacak.

Pazar günü etkili olan sağanak ve kar yağışı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini terk ediyor. Genellikle güneşli havanın etkili olacağı yurtta bu kez sağanak yağış Güney'de etkisini gösterecek. Aydın, Denizli, Burdur, Isparta, Antalya, Konya, Karaman, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağanak yağış etkili olacak. İstanbul ve Ankara'da güneşli İzmir'de bulutlu bir hava bekleniyor.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Kar yağışı Doğu Anadolu bölgesine yeniden geri geliyor. Ardahan, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak.

PERŞEMBE TÜM YURTTA YAĞMUR VAR

Perşembe ise yurt genelinde sağanak yağış ve kar yağışı etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak.

CUMA GÜNEŞLİ HAVA GERİ GELECEK

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava cuma günü kendisini güneşli havaya bırakacak. Sağanak ve kar yağışı Karadeniz'in bir bölümü ve Doğu Anadolu'da etkili olacak.

ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI

Ardahan'da, kar yağışı etkili oldu. İlkbahar mevsimindeki kar yağışı kent merkezini kısa sürede beyaza bürüdü, kaldırım ve yolların yanı sıra araçlar karla kaplandı.

Karayolları 183. Şube Şefliği, yüksek kesimlerde kar yağışının yanı sıra buzlanmanın etkili olduğunu bildirerek, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.