Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor - Son Dakika

Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor

08.03.2021 08:00

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre bu hafta yurt genelinde kuzey, iç ve batı kesimlerde artacak olan hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Türkiye perşembe günü sağanak ve kar yağışına teslim olacak.

Meteoroloji'nin güncel raporuna göre bugün yurdun batı kesiminde güneşli hava etkili olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı etkili olması bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklığı 9 derece İzmir'de ise 14 derece olacak. Adana'da hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor

Pazar günü etkili olan sağanak ve kar yağışı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini terk ediyor. Genellikle güneşli havanın etkili olacağı yurtta bu kez sağanak yağış Güney'de etkisini gösterecek. Aydın, Denizli, Burdur, Isparta, Antalya, Konya, Karaman, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağanak yağış etkili olacak. İstanbul ve Ankara'da güneşli İzmir'de bulutlu bir hava bekleniyor.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Kar yağışı Doğu Anadolu bölgesine yeniden geri geliyor. Ardahan, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor

PERŞEMBE TÜM YURTTA YAĞMUR VAR

Perşembe ise yurt genelinde sağanak yağış ve kar yağışı etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak.

CUMA GÜNEŞLİ HAVA GERİ GELECEK

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava cuma günü kendisini güneşli havaya bırakacak. Sağanak ve kar yağışı Karadeniz'in bir bölümü ve Doğu Anadolu'da etkili olacak.

Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor

ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI

Ardahan'da, kar yağışı etkili oldu. İlkbahar mevsimindeki kar yağışı kent merkezini kısa sürede beyaza bürüdü, kaldırım ve yolların yanı sıra araçlar karla kaplandı.

Karayolları 183. Şube Şefliği, yüksek kesimlerde kar yağışının yanı sıra buzlanmanın etkili olduğunu bildirerek, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor

Meteoroloji, Kar Yağışı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • orhan: Karla karışık yağmur ihtimali var evet ama neden sanki sadece kar yağacakmış gibi görsel kullanıyorsunuz? click-bait yakışıyor mu size? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Kardeşlerin tartışması kanlı bitti! Sokak ortasında pompalıyla yaralayıp kanlar içerisinde bıraktı Bakan Ziya Selçuk'un 'özel eğitim' paylaşımındaki görseller sosyal medyada gündem oldu Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinin ayrılık sebebi belli oldu TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
Devriye gezen polis ekipleri yol kenarında cansız beden buldu Devriye gezen polis ekipleri yol kenarında cansız beden buldu         
07:54
Survivor 2021'in 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Barış ve Doğan birbirine giriyor Survivor 2021'in 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Barış ve Doğan birbirine giriyor         
07:20
İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi         
00:21
Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti         
23:09
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı         
21:51
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
Güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın arabasında uyuşturucu bulundu: Eski erkek arkadaşım tuzak kurdu Güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın arabasında uyuşturucu bulundu: Eski erkek arkadaşım tuzak kurdu         
15:29
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
Eski eşi tarafından sokak ortasında tekme-tokat dövülen kadın: Asla dışarı çıkmasın Eski eşi tarafından sokak ortasında tekme-tokat dövülen kadın: Asla dışarı çıkmasın         
14:36
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Vedat Muriqi'nin performansı karşısında Lazio taraftarları ikiye bölündü Vedat Muriqi'nin performansı karşısında Lazio taraftarları ikiye bölündü         
14:31
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
Nişantaşı'nda gece vakti açık olan restorandan çıkan ünlü isim şaşırttı Nişantaşı'nda gece vakti açık olan restorandan çıkan ünlü isim şaşırttı         
01:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 08:29:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei