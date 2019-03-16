Son Dakika Haberleri: Meteoroloji "polen" tahmininde bulunacak

Meteoroloji "polen" tahmininde bulunacak

2 saat önce

Meteoroloji, Ege Üniversitesi iş birliği ile "polen" kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarılarda bulunacak.

Meteoroloji
Meteoroloji, Ege Üniversitesi iş birliği ile "polen" kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarılarda bulunacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:45 

Ege Üniversitesi, Ekonomi
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