Meteoroloji sağanak için saat verdi! 7 bölge için de önemli uyarı - Son Dakika
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Meteoroloji sağanak için saat verdi! 7 bölge için de önemli uyarı

26.05.2023 08:41

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün 7 bölgede de sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışın saat 12.00'de başlayıp 18.00'e kadar süreceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLE SAATİNİ İŞARET ETTİLER

Yağışların; saat 12.00'den itibaren başlayarak İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji sağanak için saat verdi! 7 bölge için önemli uyarı

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli, iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA'DA DÜN SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Ankara, dün Etimesgut'ta öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çevredekiler ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar da suda kaldı.

Ankara Valiliği de kentin kuzey ve batısında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı uyardı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi ve meteoroloji radarından alınan son verilere göre; Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji sağanak için saat verdi! 7 bölge için de önemli uyarı
Meteoroloji sağanak için saat verdi! 7 bölge için de önemli uyarı
Meteoroloji sağanak için saat verdi! 7 bölge için de önemli uyarı
Meteoroloji sağanak için saat verdi! 7 bölge için de önemli uyarı
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SON DAKİKA: Meteoroloji sağanak için saat verdi! 7 bölge için de önemli uyarı - Son Dakika
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