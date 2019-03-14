Son Dakika Haberleri: Meteoroloji sağanak yağışlara karşı uyardı

Meteoroloji sağanak yağışlara karşı uyardı

44 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Afyonkarahisar, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji sağanak yağışlara karşı uyardı, System.String[]
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Afyonkarahisar, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:50 

Güneydoğu Anadolu, Batı Karadeniz, Ege Akdeniz, İç Anadolu, Ekonomi
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