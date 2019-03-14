Meteoroloji sağanak yağışlara karşı uyardı
44 dakika önce
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Afyonkarahisar, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:50
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