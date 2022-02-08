Meteoroloji salı gününe dikkat çekti! Sıcaklıkların aniden düşmesiyle 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - Son Dakika

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR YAĞMUR VE KAR ŞEKLİNDE ETKİLİ OLACAK

Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI 8 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 4 ila 8 derece azalacağı, İç ve kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın güney yönlerden öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuzey yönlerden, Marmara, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel ve su baskını gibi olumsuzluklara dikkat çekildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizildi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istedi.

48 İL TURUNCU VE SARI KODLA UYARILDI

Öte yandan Meteoroloji tarafından tehlikeli hava anlamına gelen sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan iller ise şöyle; Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Trakya'dan başlayarak karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde güney, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Salı) yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Salı) yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Salı) yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 9°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Salı) yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 11°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 9°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına ( 40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Salı) güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına ( 50-80 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yarın (Salı) zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI -1°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 4°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/ saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 8°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 0°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Salı) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (salı) öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) kar yağışlı

KARS -16°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUŞ -15°C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MARDİN 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı