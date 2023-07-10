Meteoroloji: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak - Son Dakika
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Meteoroloji: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak

10.07.2023 18:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta ortasından itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde ise 2-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu. Önümüzdeki günlerde Ankara'da 31-35, İstanbul'da 32-36, İzmir'de 36-40, Edirne'de 37-41, Çanakkale'de 36-39, Muğla'da 36-40, Adana'da 38-42, Antalya'da 37-43 ve Kayseri'de 30-32 derece sıcaklık bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yarından itibaren İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de hava sıcaklıklarının 5-8 derece birden artacağını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HAVA SICAKLIKLARI 5-8 DERECE BİRDEN ARTACAK

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yarın İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece üzerine çıkması beklendiği bildirildi. İllere göre beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle; İzmir 36-40, Aydın 37-44, Çanakkale 36-39, Balıkesir 33-40, Manisa ise 37-43 derece.

VATANDAŞLARA "SICAK HAVA" UYARISI

Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

Ankara 31-35, İstanbul 32-36, İzmir 36-40, Edirne 37-41, Çanakkale 36-39, Muğla 36-40, Adana 38-42, Antalya 37-43, Kayseri 30-32, Manisa-37-43, Aydın 37-44, Balıkesir 33-40.

Kaynak: AA
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İstanbul, Akdeniz, Marmara, Güncel, Son Dakika

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