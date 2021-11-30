Üye Girişi
METEOROLOJİ TAHMİN UZMANI: İSTANBUL'DA 150 KİLOMETREYE KADAR ULAŞAN RÜZGARLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ - Son Dakika

METEOROLOJİ TAHMİN UZMANI: İSTANBUL'DA 150 KİLOMETREYE KADAR ULAŞAN RÜZGARLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ

30.11.2021 14:07
METEOROLOJİ TAHMİN UZMANI: İSTANBUL'DA 150 KİLOMETREYE KADAR ULAŞAN RÜZGARLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ

İSTANBUL'da dün lodosun hızı 130 kilometreyi buldu.

İSTANBUL'da dün lodosun hızı 130 kilometreyi buldu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, 'En son 2021 yılı ve 2017 yılında 120 kilometre hızla rüzgar hızları yaşandı. Yine 2020 yılında 6-7-8 Ocak tarihlerinde 120 kilometreyi bulan hızlarımız oldu. İstanbul'da eski tarihlerde 150 kilometreye kadar ulaşan rüzgarlar ölçüldüğünü biliyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler önceden yaptığı uyarıların ardından lodos fırtınası İstanbul'da dünden beri etkisini göstermeye başladı. İstanbul'u esir alan ve hayatı felç eden lodosta şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. DHA'ya konuşan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, "İstanbul'da eski tarihlerde 150 km saate kadar ulaşan rüzgarlar ölçüldüğünü biliyoruz" dedi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, 'İstanbul için turuncu kodlu uyarı yayınlamıştık. Dün kuvvetli rüzgar 130 kilometreye kadar ulaşarak can kaybı, yaralanma ve mal kayıplarına neden oldu. Genel itibarıyla Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde kuvvetli rüzgar esti. Ama dünün en yüksek rüzgarı Beylikdüzü'nde 130 kilometre hızla oldu. Ancak dün ölçülen rüzgar hızı İstanbul için ölçtüğümüz en yüksek rüzgar değil. En son 2021 yılı ve 2017 yılında 120 kilometre hızla rüzgar hızları yaşandı. Yine 2020 yılında 6-7-8 Ocak tarihlerinde lodos fırınlarında 120 kilometreyi bulan hızlarımız oldu. İstanbul'da eski tarihlerde 150 kilometre saate kadar ulaşan rüzgarlar ölçüldüğünü biliyoruz" dedi.

'AKŞAM 18.00 İTİBARİYLE RÜZGARIN HIZINI KESMESİNİ BEKLİYORUZ"

Rüzgar hızının düne göre biraz hafiflediğini söyleyen Doğan, 'Şu an itibarıyla yükseklerde 100 kilometreye kadar ulaşan rüzgarlar olsa da alçak kesimlerde 70 -80- 90 civarında rüzgar hızlarımız mevcut. Bugün akşam 18.00 itibarıyla rüzgarın hızını kesmesini bekliyoruz. Bugün 12.00'a kadar esen rüzgarlar günün en yüksek rüzgarı olacak gibi duruyor. Zaten öğleden sonra lodostan karayele dönecek. Bu karayele dönüşle birlikte rüzgar hızının düşmesini bekliyoruz. Dün var olan risk bugün için geçerli değil. Rüzgar dünden hızını zaten düşürmüştü. Ancak bu düşüş bugün çatı uçması, ağaç devrilmesi olamayacağı anlamına gelmiyor. Ama dün ki kadar çok fazla kayıp ve zarar yaşanmayacak. Lodos olduğu için vatandaşların soba gazı, doğal gaz zehirlenmesine karşı tedbirli olması gerekiyor. Yine bağlı bulunan teknelere vatandaşların girmemesi gerekiyor. Dün olduğu gibi çatı uçması, ağaç devrilmesi, tabela devrilmesi olabilir" diye konuştu.

'BUGÜN 80 İLE 90 KM ARASI BİR RÜZGAR HIZI VAR"

Doğan, sözlerine şu şekilde devam etti: 'Dün en yüksek rüzgar Beylikdüzü'nde saat 13.00 civarından 130 kilometre saat hızla oldu. Ardından Arnavutköy'de yine 13.00 civarında 124 kilometre hızla esen rüzgar oldu. Bir de Çatalca radar sahasında 15.00 gibi yine 120 kilometre hızla rüzgar oldu. Bugün itibaren 100 km saatte ulaşan rüzgarlar var. Kartal Aydos Dağı'nda 10.00 civarında 100 kilometre saat hızla rüzgar oldu. Yine Tuzla İTÜ yerleşkesi içinde için de 100 kilometreye ulaşan bir rüzgar oldu. Genel olarak 80 ile 90 kilometre arası bir rüzgar hızı var. Dün çok riskli olan Beylikdüzü'nde bugün 88 kilometre saate kadar ulaşan bir rüzgar var. Arnavutköy ise dün 125 kilometreye yakın rüzgar hızı vardı ancak şu an 80 kilometre civarında"

'CUMA GÜNÜ MARMARA'DA LODOS BEKLENİYOR"

Önümüzdeki günler yağışlı sisteminin doğuya doğdu hareket edeceğini belirten Doğan, 'Batı bölgelerimiz Marmara'nın batısı Ege ve Akdeniz bölgesi hariç yurdumuzun tamamı yağışlı olacak. Havanın aşırı soğumasıyla birlikte iç bölgelerimizde kar yağışı bekliyoruz. Bu kar yağışları hafif kar yağışları olacak. Lodos fırtınası biraz doğuya hareket ederek etkili olacak. Buralarda rüzgar hızını azalttığı için en fazla 80 km saate varan bir rüzgar hızı olacak. Yine Cuma günü Marmara'da lodos bekleniyor" dedi.

METEOROLOJİ TAHMİN UZMANI: İSTANBUL'DA 150 KİLOMETREYE KADAR ULAŞAN RÜZGARLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ
METEOROLOJİ TAHMİN UZMANI: İSTANBUL'DA 150 KİLOMETREYE KADAR ULAŞAN RÜZGARLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ
METEOROLOJİ TAHMİN UZMANI: İSTANBUL'DA 150 KİLOMETREYE KADAR ULAŞAN RÜZGARLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ
METEOROLOJİ TAHMİN UZMANI: İSTANBUL'DA 150 KİLOMETREYE KADAR ULAŞAN RÜZGARLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ
METEOROLOJİ TAHMİN UZMANI: İSTANBUL'DA 150 KİLOMETREYE KADAR ULAŞAN RÜZGARLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ
METEOROLOJİ TAHMİN UZMANI: İSTANBUL'DA 150 KİLOMETREYE KADAR ULAŞAN RÜZGARLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ
METEOROLOJİ TAHMİN UZMANI: İSTANBUL'DA 150 KİLOMETREYE KADAR ULAŞAN RÜZGARLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ
METEOROLOJİ TAHMİN UZMANI: İSTANBUL'DA 150 KİLOMETREYE KADAR ULAŞAN RÜZGARLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Meteoroloji, İstanbul, Lodos, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel METEOROLOJİ TAHMİN UZMANI: İSTANBUL'DA 150 KİLOMETREYE KADAR ULAŞAN RÜZGARLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var! Türkiye'ye yaptırım masada! 15:16 Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var! Türkiye'ye yaptırım masada! Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor! 15:13 Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi 15:00 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım 14:40 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı 14:25 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti 13:15 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti
Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:53 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var 11:34 Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var

Son Dakika Haberleri
15:16 Niğde'de kum fırtınası! Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
15:15 Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var! Türkiye'ye yaptırım masada!
15:12 Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor!
15:03 Cüneyt Arkın'ın "koca herifleri"!
14:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
14:55 Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç, görevinden istifa etti
14:53 Rıdvan Dilmen'in sözlerinden sonra Erbatur Ergenekon kalakaldı
14:51 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan "Ayrılmadık" paylaşımları!
14:50 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz
14:39 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Niğde'de kum fırtınası! Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı Niğde'de kum fırtınası! Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı         
15:16
Cüneyt Arkın'ın "koca herifleri"! Cüneyt Arkın'ın "koca herifleri"!         
15:03
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
19 yaşındaki genç, PlayStation 5'ini satmak için buluştuğu adam tarafından vuruldu 19 yaşındaki genç, PlayStation 5'ini satmak için buluştuğu adam tarafından vuruldu         
14:20
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 15:24:11. #1.11#
SON DAKİKA: METEOROLOJİ TAHMİN UZMANI: İSTANBUL'DA 150 KİLOMETREYE KADAR ULAŞAN RÜZGARLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement