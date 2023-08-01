Meteoroloji Tahminlerine Göre Hava Durumu - Son Dakika
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Meteoroloji Tahminlerine Göre Hava Durumu

01.08.2023 08:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklığı ise iç ve kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzeyli olacak. Bazı illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olacak: Ankara 36, İstanbul 30, İzmir 35, Adana 35, Antalya 31, Samsun 27, Trabzon 28, Erzurum 30 ve Diyarbakır 40 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; Yurdun kuzey ve ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu çevreleri, Çankırı, Düzce, Zonguldak, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: İç ve kuzeydoğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde güney ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 36

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saaterinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, yarın iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Trabzon, Ankara, Güncel, Son Dakika

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