İzmir için sağanak uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir geneli için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.Yarın 12.00- 18.00 saatleri arasında etkili olacak sağanağın kuvvetinin 21-50 kg/m2 olmasının beklendiği bildirildi. Buna göre, vatandaşlardan ani sel, su baskını , yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

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