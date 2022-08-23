İzmir için sağanak uyarısı - Son Dakika
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İzmir için sağanak uyarısı

23.08.2022 14:51
İzmir için sağanak uyarısı

METEOROLOJİ tarafından yarın İzmir için sağanak uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ tarafından yarın İzmir için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir geneli için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.Yarın 12.00- 18.00 saatleri arasında etkili olacak sağanağın kuvvetinin 21-50 kg/m2 olmasının beklendiği bildirildi. Buna göre, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir için sağanak uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir için sağanak uyarısı - Son Dakika
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