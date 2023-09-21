Hava sıcaklığı cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkıyor - Son Dakika

Hava sıcaklığı cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Son Güncelleme: 21.09.2023 13:22

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları hava sıcaklıklarıyla ilgili uyardı. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Bazı illerde sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkması beklenirken, Meteoroloji'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Cuma gününden itibaren artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor."

BUGÜN HAVA NASIL?

Öte yandan bugün de Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzurum, Erzincan, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Kars çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçecek.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hava sıcaklığı cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Hava sıcaklığı cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
13:09 Galatasaray için yaptığı skandal benzetme sonrası Kopenhaglı kalecinin eşine ölüm tehditleri yağıyor
12:48 Ses sanatçısı Sakin Künar, Müge Anlı'nın programında 24 yaşında bir kızı olduğunu öğrendi
12:47 Türkçe artık Kerkük'te resmi dil! Resmi kurumlara tabelalar asıldı
12:22 ''Biz yerli hoca istiyoruz'' dediler mi? Hakan Çalhanoğlu tartışmalara son noktayı koydu
12:15 Ücretsiz ulaşım krizi büyüyor! Şoförlerden Mansur Yavaş'ın restine rest
12:02 Vaadi yine sığınmacılar üzerinden! Zafer Partisi yerel seçimde bütün illerden aday çıkaracak
11:46 Manchester United taraftarında bıçak kemiğe dayandı! Altay Bayındır için ayaklandılar
11:33 Bebeklerinin odasında hayalet gören genç çift evlerini apar topar terk etti
11:30 İhtiyacı olan ilacı Türkiye'de bulamayan hasta yakını isyan etti! Üretici firma da Türkiye Eczacılar Birliği de topa girmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 13:37:47. #1.11#
SON DAKİKA: Hava sıcaklığı cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement