Bu tarihe dikkat! Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor

Eylül ayının son günlerinde sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Perşembe günü Batı bölgelerden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak. Uzmanlar vatandaşları kuvvetli yağış konusunda uyarıyor.

PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIK DÜŞECEK

Meteoroloji'nin hava tahmin durumuna göre hafta ortasına kadar tüm yurtta sıcaklık mevsim normallerin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Perşembe günü batı bölgelerinden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak. Uzmanlar kuvvetli yağış konusunda uyarıyor. Yağışlı sistemin etkisi ile önce Batı kesimlerden başlayacak.

BUGÜN DOĞU YAĞMURLU, MARMARA'DA RÜZGAR VAR

Bugünse Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.