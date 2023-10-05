Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbul'da kış asıl şimdi başlayacak - Son Dakika

Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbul'da kış asıl şimdi başlayacak

Son Güncelleme: 05.10.2023 09:42

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre ülke genelinde sıcaklıklar düşüyor. Pazartesi günü İstanbul'da sıcaklık 5 derece birden düşerek 18 derece olacak. Yurdun kuzey ve batı bölgelerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahmin raporuna göre önümüzdeki hafta sağanak yağışlar ve soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili olacak. Özellikle İstanbul'da pazartesi günü hava sıcaklıkları 5 derece düşüşle 18 dereceleri görecek.

PAZARTESİ GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde geçerli olacak 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Geçen hafta sel ve su baskınlarına yol açan sağanak yağışlar bu hafta yerini güneşli havaya bırakmıştı. Ancak pazartesiden itibaren ülke genelinde yeniden sıcaklıklar düşecek, yer yer yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'da 24-25 derecelerde olan hava sıcaklığı ani düşüşle pazartesi günü 18 dereceleri görecek.

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir. Hava sıcaklığının da Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İşte ülke geneli için yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu:

Meteoroloji tarih verip uyardı! Sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'da kış asıl şimdi başlayacak

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbul'da kış asıl şimdi başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbul'da kış asıl şimdi başlayacak - Son Dakika
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