"Meteoroloji Tırı" Gaziantepli öğrencilerle buluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi'nde (Meteoroloji Tırı), bu kez Gaziantep'teki öğrencilere meteorolojiye ilişkin konular uygulamalı olarak anlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ziyarette bulunduğu, ilk durağı Iğdır olan ve ardından Gaziantep'e giden "Meteoroloji Tırı"nı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ziyaret etti.

Gaziantepli öğrencilere, hava olaylarının oluşumu, yüksek atmosfer gözlemleri ve öğrencilerin meteorolojiye ilişkin merak ettikleri konular uygulamalı olarak meteoroloji uzmanları tarafından anlatıldı.

Meteoroloji Tırı ile gençlere verilecek eğitimler sayesinde meteoroloji okuryazarlığının ve farkındalığının artırılması, meteorolojik afet ve acil durumlardan kaynaklanan mal ve can kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarındaki öğrenci, öğretmen, kursiyer ve çalışanların ayrıca özel yetenekli öğrencilerin meteoroloji, iklim ve hava olayları hakkında bilgilendirilmeleri hedefleniyor. Bu amaçla Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD arasında imzalanan iş birliği protokolüne göre de Meteoroloji Tırı, herhangi bir afet ve acil durum anında afet bölgesindeki meteorolojik hizmetlerin kesintisiz yürütülmesinde büyük öneme sahip olacak.