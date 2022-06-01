"Meteoroloji Tırı" Konya'da öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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"Meteoroloji Tırı" Konya'da öğrencilerle buluştu

01.06.2022 16:06
"Meteoroloji Tırı" Konya'da öğrencilerle buluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi'nde (Meteoroloji...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi'nde (Meteoroloji Tırı), Konya'daki öğrencilere meteorolojiye ilişkin konular uygulamalı olarak anlatıldı.

MGM'den yapılan açıklamada, afet ve acil durumlarda, afet bölgesindeki meteorolojik hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi amacıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD arasında bir işbirliği protokolü imzalandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamında MGM uzmanlarınca geliştirilerek hizmete alınan "Meteoroloji Tırı" bünyesinde temel meteorolojik gözlemlerin yapıldığı Mobil Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (M-OMGİ) ve Mobil Radyosonde (meteoroloji balonu) sistemi sayesinde afet bölgesinde ihtiyaç duyulan meteorolojik hizmetlerin kesintisiz sağlandığı belirtildi.

Meteoroloji Tırı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarındaki öğrenci, öğretmen, kursiyer ve çalışanları yerlerinde ziyaret ederek meteoroloji, iklim ve hava olayları hakkında farkındalıkları artırılmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin hava olaylarını, iklim ve iklim değişikliği konularını uygulamalı olarak öğrendikleri, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarını sağlaması, çevreye duyarlı bireyler olmaları amacıyla Meteoroloji Tırı'nın bugünkü durağı Konya oldu. Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat Merkezi önünde öğrencilerle buluşan Meteoroloji Tırı, farklı okullardan gelen yüzlerce öğrenciye meteorolojik bilgiler aktardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü' ve 'Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü' ile işbirliği protokolleri imzalayarak bilim ve sanat merkezlerindeki öğrenci ve öğretmenlerin hava olayları, iklim ve iklim değişikliği konularında gelişimleri için teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesine de ön ayak olmaktadır."

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Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, milli eğitim bakanlığı, Meteoroloji, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Meteoroloji Tırı' Konya'da öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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