Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu - Son Dakika
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Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu

02.06.2022 20:13

Suriye kaynaklı toz taşınımı Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te etkisini göstermeye başladı. Yetkililer, toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Şanlıurfa'da yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanları tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp, dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için uyarısını yaptığı Suriye kaynaklı toz taşınımı Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'teetkili olmaya başladı.

YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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ASTIM HASTALARINA UYARI

Öte yandan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Şanlıurfa'da yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanları tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp, dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Gökyüzü kızıla büründü! Güney Doğu'daki vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

HATAY

Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Antakya, Defne, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde öğleden sonra başlayan toz bulutu etkisini artırıyor. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentteki toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Gökyüzü kızıla büründü! Güney Doğu'daki vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

ADIYAMAN

Adıyaman'da öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü. Karadağ ormanlık alanları toz taşınımı nedeniyle görünmez hale geldi. Toz bulutu, pencere ve balkonların yanı sıra araçların üzerinin de tozla kaplanmasına neden oldu.

Gökyüzü kızıla büründü! Güney Doğu'daki vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

ŞANLIURFA

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanları tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp, dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Gökyüzü kızıla büründü! Güney Doğu'daki vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

GAZİANTEP

Gaziantep kent merkezi olmak üzere Nurdağı, İslahiye ve Araban ilçelerinde toz aşınımı etkili oldu.

Gökyüzü kızıla büründü! Güney Doğu'daki vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

KİLİS

Kilis'te öğleden sonra başlayan toz taşınımı, akşam saatlerinde yoğunlaştı.

Gökyüzü kızıla büründü! Güney Doğu'daki vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı
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Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu - Son Dakika
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