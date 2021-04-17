Meteoroloji toz uyarısında bulunmuştu, gökyüzünden çamur yağdı - Son Dakika

Meteoroloji toz uyarısında bulunmuştu, gökyüzünden çamur yağdı

Meteoroloji toz uyarısında bulunmuştu, gökyüzünden çamur yağdı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün toz bulutu uyarısından sonra Tekirdağ'da gökyüzünden çamur yağdı.

Meteoroloji toz uyarısında bulunmuştu, gökyüzünden çamur yağdı TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün toz bulutu uyarısından sonra Tekirdağ'da gökyüzünden çamur yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege, Batı Karadeniz'de Afrika Kaynaklı 'Toz taşınımı' uyarısının ardından gece saatlerinde Tekirdağ'da gökyüzünde toz sonucu oluşan çamur yağdı. Etkili olan çamur yağışı sonrasında araçların üzeri kirlerle kaplandı. Kirleri fark eden bazı vatandaşlar, araçları üzerinde biriken çamurları temizlemeye çalıştı.

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