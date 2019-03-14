Son Dakika Haberleri: Meteoroloji Toza Karşı Uyardı, Yağmur Başladı

Meteoroloji Toza Karşı Uyardı, Yağmur Başladı

53 dakika önce

Meteorolojinin toz yağmuru uyarısı yaptığı Şanlıurfa'da sağanak yağış başladı.

Meteoroloji Toza Karşı Uyardı, Yağmur Başladı, System.String[]
Meteorolojinin toz yağmuru uyarısı yaptığı Şanlıurfa'da sağanak yağış başladı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, bugün saat 20.00'ye kadar Şanlurfa'da toz taşınımı olacağı belirtildi. Yapılan meteorolojik değerlendirmede akşam saatlerine kadar sürecek toz taşınımından Şanlıurfa merkez ve sınır ilçelerinin yanı sıra Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şırnak illerinin de etkileneceği duyuruldu. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

Öte yandan meteorolojinin toz yağmuru uyarısında bulunduğu Şanlıurfa'da kent merkezi ve ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor. Etkisini sürdüren yağmur nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, çiftçiler ise tarlada ektikleri ürününün bol yağış almasının sevincini yaşıyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız Çarşaflı ve Tüfekli Erkek Soyguncuyu, Kuyumcu Bant Kesici ile Kovdu

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı Mersin'de 6 Metre Boyunda Köpek Balığı Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:36:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteoroloji Toza Karşı Uyardı, Yağmur Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]