Meteoroloji Trabzon için sarı alarm verdi
1 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon'u sağanak yağış için uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:46 Kaynak: İHA
'u sağanak yağış için uyardı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda Trabzon için sarı uyarı alarmı verilirken, bugün yaşabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydetti. Yapılan uyarıda "Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını
, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
Meteoroloji tarafından yapılan yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz
( Çorum
, Amasya
, Tokat
, Ordu
'nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz
'in iç kesimlerinde ( Giresun
, Trabzon, Rize
ve Artvin
'in iç kesimleri ile Gümüşhane
ve Bayburt
) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiği açıklandı. - TRABZON
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