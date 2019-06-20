Son Dakika Haberleri: Meteoroloji Trabzon için sarı alarm verdi
Son Dakika Güncel Haber

Meteoroloji Trabzon için sarı alarm verdi

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon'u sağanak yağış için uyardı.

Meteoroloji Trabzon için sarı alarm verdi, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon'u sağanak yağış için uyardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda Trabzon için sarı uyarı alarmı verilirken, bugün yaşabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydetti. Yapılan uyarıda "Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz ( Çorum, Amasya, Tokat, Ordu'nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ( Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiği açıklandı. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:46 Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı Araklı'daki sel felaketinden korkunç görüntüler geldi! Avrupa Konseyi'nden bir heyet seçim öncesi YSK üyeleriyle görüşecek Son dakika! Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:26:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteoroloji Trabzon için sarı alarm verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]