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Meteoroloji uyardı! 10 ilde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! 10 ilde kar yağışı bekleniyor

08.11.2021 07:37

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar bekleniyor. Çarşamba günü Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da; perşembe günü Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; çarşamba ve perşembe günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı hakim olacak.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Çarşamba günü; Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji gün verip uyardı! 10 ilde kar yağışı bekleniyor

PERŞEMBE GÜNÜ 10 İLDE KAR VAR

Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de perşembe günü kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji gün verip uyardı! 10 ilde kar yağışı bekleniyor

ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Öte yandan ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SİS VE PUS BEKLENİYOR

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji uyardı! 10 ilde kar yağışı bekleniyor

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meteoroloji uyardı! 10 ilde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 10 ilde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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