Meteoroloji uyardı: 13 ilde sel ve su baskınları meydana gelebilir - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı: 13 ilde sel ve su baskınları meydana gelebilir

19.07.2022 07:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış beklenen 13 il için uyarı verdi. Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize'de şiddetli yağışlar beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Balıkesir, Çanakkale, Giresun, Manisa, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Edirne ve İzmir'de ise kuvvetli fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Yozgat'ın kuzeyi, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğu su ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

KUVVETLİ RÜZGÂR BEKLENİYOR

Rüzgârın Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuz şartlar oluşabilir.

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Karadeniz'de sağanak yağışlar beklendiğini belirten Meteoroloji, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize'de sel, su baskını ve heyelan riskini karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu. Balıkesir, Çanakkale, Giresun, Manisa, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Edirne ve İzmir'de ise fırtına oluşabileceğin çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi durumlara hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları yaşanabilir

ÜÇ BÜYÜK KENTTE SON DURUM

İstanbul: Havanın parçalı ve yer yer az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölge genelinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları yaşanabilir

Ankara: Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, yarın(Salı) sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Karabük, Bolu, Bartın çevreleri ile Çankırı'nın kuzey ilçelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları yaşanabilir

İzmir: Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) İzmir, Çanakkale, Balıkesir İlleri geneli ve Manisa'nın batı kesimlerinde gece saatlerine kadar fırtına (40-74 km/sa)ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (75-88 km/sa) şiddetinde esecek. İzmir, Çanakkale, Balıkesir İlleri geneli ile Manisa'nın batı kesimlerinde rüzgarların; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (40-74 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şiddetinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları yaşanabilir
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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı: 13 ilde sel ve su baskınları meydana gelebilir - Son Dakika
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