Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Aralık Perşembe gününe ait hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'nin verilerine göre; Bolu, Düzce, Karabük, Ankara, Ardahan, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Iğdır , Ağrı, Van ve Hakkari'de yoğun kar yağışı etkili olacak.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Cuma günü, İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde Rüzgarlı bir hava bekleniyor. Yurt genelinde kar yağışı gözükmüyor.
Cumartesi günü Marmara'nın batısı ve Ege'de yağmurlu bir hava hakim olacak.
Pazar günü yurdun batısında yağmurlu bir hava hakimken, Doğu'da güneş yüzünü gösterecek. İstanbul'da; hava kapalı en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık ise 16 derece olarak ön görülüyor.
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 400 metre üzeri rakımlı kesimleri kar yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde doğusu yağmurlu
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji uyardı! 13 ilde yoğun kar yağışı etkili olacak - Son Dakika