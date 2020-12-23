Meteoroloji uyardı! 13 ilde yoğun kar yağışı etkili olacak - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! 13 ilde yoğun kar yağışı etkili olacak

23.12.2020 23:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre; 24 Aralık Perşembe günü 13 ilde yoğun kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Aralık Perşembe gününe ait hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'nin verilerine göre; Bolu, Düzce, Karabük, Ankara, Ardahan, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Iğdır , Ağrı, Van ve Hakkari'de yoğun kar yağışı etkili olacak.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji uyardı! 13 ilde yoğun kar yağışı etkili olacak

CUMA

Cuma günü, İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde Rüzgarlı bir hava bekleniyor. Yurt genelinde kar yağışı gözükmüyor.

Meteoroloji uyardı! 13 ilde yoğun kar yağışı etkili olacak

CUMARTESİ

Cumartesi günü Marmara'nın batısı ve Ege'de yağmurlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji uyardı! 13 ilde yoğun kar yağışı etkili olacak

PAZAR

Pazar günü yurdun batısında yağmurlu bir hava hakimken, Doğu'da güneş yüzünü gösterecek. İstanbul'da; hava kapalı en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık ise 16 derece olarak ön görülüyor.

Meteoroloji uyardı! 13 ilde yoğun kar yağışı etkili olacak

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 400 metre üzeri rakımlı kesimleri kar yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde doğusu yağmurlu

Meteoroloji uyardı! 13 ilde yoğun kar yağışı etkili olacak

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Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! 13 ilde yoğun kar yağışı etkili olacak - Son Dakika


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